Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim! İşte kampanyalar
Mayıs ayının son günleri yaklaşırken kampanyalı otomobil fiyatlarında da avantajlar sona eriyor. İşte 50 bin TL'ye kadar çıkan sıfır otomobillerdeki kampanyalar...
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Otomobil distribütörleri çeşitli kampanyalar düzenleyerek müşteri çekmeye çalışıyor. Sıfır faiz, indirim kampanyaları için son tarih Mayıs ayında bitiyor.
İşte kampanyalar
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Citroen, Mayıs ayında ticari araç modellerine özel kampanyaları aracılığıyla uygun alım seçenekleri sunmasıyla dikkatleri topluyor.Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. Ticaretin erbapları, Citroën Berlingo'nun kombi versiyonlarında nakit alımlarda da 6 bin TL'ye kadar indirim fırsatları elde ediyor. Jumpy Panelvan modellerinde ise 75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla avantaj sağlanıyor.
Citroen tarafından Mayıs ayı için hazırlanan araba kampanyasına göre C3 model otomobiller 167 Bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Ayrıca bu aracı satın almak isteyen müşterilere kredi imkanı da verildiği bildirildi. Buna göre C3 model araç satın alacak olan müşteriler 50 Bin TL'lik krediyi 12 ay vadede sıfır faizli kullanabilecekler.
Citroen'in Mayıs 2021 araba kampanyasında bir diğer kampanya detayı ise C5 Aircross SUV model araç için oldu. Bu araçlara da kredi desteği veren Citroen 12 ay vade yüzde 1,09 faizli 100 Bin TL finansman desteğini duyurdu.
Citroen Yeni C4 için ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlar belirlendi. Bu araç için de 12 ay vadeli 0,99 faizli 60 Bin TL kredi verileceği ilan edildi.
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Dacia sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyatla satışa sunuluyor.
Sınırlı sayıdaki Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli, 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile Mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor. Marka, tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00 arasında seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, internet üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan başlatılabiliyor.
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Fiat Professional, Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajını sürdürüyor.Faizlerin sıfırlandığı kampanyada, Tofaş'ta üretilen Fiat Doblo, Fiat Fiorino ve Fiat Pratico'larda 50 Bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanılabiliyor. Fiat Fiorino ise ay sonuna dek 119 bin 900 TL'lik fiyatla satışa sunuluyor.
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Hyundai Yeni Kona modeli için 51 bin 400 liraya varan indirim yaparken aynı zamanda taksitle araba almak isteyen kişilere yönelik olarak 0.99 vade farkı ile araç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Nakit indirimli Yeni Kona fiyat listesi şu şekilde sıralanıyor.
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Jeep, Mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 Bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.
Jeep Compass'a ise 150 Bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor. Renegade'in yeni 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği bu ay 330 bin TL'den başlıyor.
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Kia, mayıs ayına özel Sportage ve XCeed modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı sağlarken; Picanto, Rio, Stonic, Ceed modellerini 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuyor.
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Mitsubishi Türkiye mayıs ayında kredi desteğine kesmedi. Pick up L200 ve SUV Outlander modellerinde 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz uygulanıyor.
Mitsubishi Space Star ve Eclipse Cross binek modellerinde ise 80 bin TL kredi desteğine 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı veriliyor.
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Opel, hem binek hem de ticari araçlar için birbirinden özel satın alma seçenekleri sunuyor. Mayıs ayı boyunca geçerli kampanyalar kapsamında, Corsa'ya 176.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
Bununla birlikte Crossland, Grandland X ve yeni Insignia'daki cazip ödeme seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Mayıs boyunca Opel Combo Life 189.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılırken, Combo Life ve Zafira Life modelleri kaçırılmayacak kredi ve faiz seçenekleriyle yeni sahiplerini bekliyor.
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Peugeot Türkiye, SUV modelleri dışında sedan ve hatchback modelleri için de Mayıs ayı boyunca özel kampanyalar düzenliyor.
Peugeot 508'de 200.000 TL için %1,09 faizli kredi avantajı ve 5.000 TL tutarında akaryakıt hediyesi dikkatleri çekiyor. SUV 2008'de 50.000 TL için %1,09 faizli kredi imkânı öne çıkıyor. 3008'de ise 100.000 TL için %1,09 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
Peugeot Türkiye, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2008 modelinde 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi seçeneği sunuyor.
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Renault pandemi dönemindeki faaliyetleriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere ise dosya masrafsız kredi ve ilk bakım hediyesi sunuluyor.
Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonuna 203 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin 500 TL taksit fırsatıyla sahip olunabiliyor. Türkiye'nin en çok satan B-HB modeli Yeni Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit imkânıyla satışa sunuluyor. Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.