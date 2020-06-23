Sıfır makyaj Tuğba!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Manken Tuğba Melis Türk, tatil sezonunu açtı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Türk, fotoğrafını "Yaz sen ne güzelsin" notu ile Instagram'da paylaştı...
Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.
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