Sıfır makyaj tatil pozu!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Yeni sezonda “Seni Çok Bekleyeceğim” adlı dizide rol alması beklenen Burcu Özberk, tekne tatili yapıyor. Oyuncu, makyajsız çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
Sevgilisi ile çıktığı Bodrum tatilinden dönen Eda Ece, sıfır makyaj objektif karşısına geçti.
Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi:
"Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı..
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Ünlü popçu, sıfır makyaj tatil fotoğrafını "Yıkandıkça rengim oturuyor" notu ile Instagram'da paylaştı.
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