Sıfır makyaj tatil pozu!

Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)