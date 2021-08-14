Sıfır makyaj Pelin Öztekin!

ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğraf olay oldu.

Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.