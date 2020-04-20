Sıfır makyaj Öykü!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
UYANIR UYANMAZ
Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Öykü Kareyel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Uyanır uyanmaz fotoğraf çeken Öykü Karayel, fotoğrafın altına "Günaydın gençler" notunu düştü.
İrem Sak Akmerkez’deydi. Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”
Deniz BOY
AVM’de kısa bir tura çıkan Müjde Ar, alışveriş sonrası sevenleriyle fotoğraf çektirip, sohbet etti. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan usta oyuncunun sıfır makyaj hali dikkatlerden kaçmadı.
“Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim.”
Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı...
Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.
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Sertab Erener'i sokak ortasında çıldırtan olay!
Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise 'makyajsız ünlüler' kervanına katıldı.Hadise'nin kısa sürede 200 bin beğeni alan bu paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.
Takipçileri Gündeş'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Senin o önüne düşen saçlarına kurban" mesajını yazarken bir diğeri "İçte ve dışta güzelsiniz. Günümü aydınlatıyorsunuz" notunu yazdı. br>
INSTAGRAM
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozunu Instagram'da paylaştı, olay oldu. Bir ayrıntı ise hayranlarını çok sevindirdi.
INSTAGRAM
36 yaşındaki iki çocuk annesi Büyüküstün'ün takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevirdiğini gizlemedi. Takipçileri "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.
Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını" diye görüş bildirdi.
Güzel oyuncunun bu pozu sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.
INSTAGRAM
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına en son Derya Uluğ dahil oldu. Ünlü şarkıcı bu fotoğrafını, 'makyajsız ve çilli' notuyla paylaştı.
Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)
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