Sıfır makyaj Gülşen!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.
2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.
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