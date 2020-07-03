Sıfır makyaj Eda!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Sevgilisi ile çıktığı Bodrum tatilinden dönen Eda Ece, sıfır makyaj objektif karşısına geçti.
Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi:
"Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.
Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.
27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.
Ünlü popçu, sıfır makyaj tatil fotoğrafını "Yıkandıkça rengim oturuyor" notu ile Instagram'da paylaştı.
2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.
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