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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 14:42,

Sıfır makyaj Eda!

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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Sevgilisi ile çıktığı Bodrum tatilinden dönen Eda Ece, sıfır makyaj objektif karşısına geçti.

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Eda Ece, tatilden mutsuz döndüğü yönünden çıkan haberlere de yanıt verdi:

"Mutsuzluğum şahsi meselelerle alakalı değildir. Ülkede bu kadar olay olurken üzülmemem mümkün değildir. Kadın, çocuk ve ağaçların hepsini yanıma alıp başka bir gezegene kaçabilirim. Malesef şimdilik evde oturuyorum, evimde olmayı çok severim. "

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Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı..

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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.

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Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu... Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören'de yaşayan Seda Sayan yıllara meydan okuyor... Güzel sanatçının sosyal medyada fotoğrafları en çok beğenilenler ve konuşulanlar arasında girince Sayan'da, güzellik sırrını açıkladı. Pilates ve yüz yogası yapıyorum.

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27 Haziran Cumartesi günü Bodrum Günay Restaurant'da sahne alacak olan Seda Sayan, konsere kadar denize açılarak bol bol enerji depoluyor. Fiziğiyle ve görüntüsüyle genç kızlara taş çıkaran sanatçının her gün pilates ile beraber yüz yogası yaptığını belirterek, güzellik sırrını açıkladı.

10Turizm elçisi olacak...
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Turizm elçisi olacak...

Tüm yazı Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören 'de geçirecek ve tüm konserlerine buradan gidecek olan Seda Sayan "Bu cennetin tanıtılması ve tabii ki; çok iyi korunması için her türlü desteği vermeye hazırım. Gökova ve Ören'in gönüllü turizm elçisi olacağım" dedi.,

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Manken Tuğba Melis Türk, tatil sezonunu açtı. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Türk, fotoğrafını "Yaz sen ne güzelsin" notu ile Instagram'da paylaştı...

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Sevgilisi Asil Gök ile tatil sezonunu açan Derya Uluğ, Göcek'i mesken tuttu.

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Ünlü popçu, sıfır makyaj tatil fotoğrafını "Yıkandıkça rengim oturuyor" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.

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2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.

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Bebekli Aile Buluşmaları Gaziantep ve Şanlıurfa'daydı

Bebekli Aile Buluşmaları’nı Gaziantep ve Şanlıurfa’dan evlerinize taşımaya devam ediyoruz!Sevgili aileler, evde zaman geçirdiğimiz bu günlerde, bebeklerimizin bilişsel ve sosyal gelişimiyle ilgilideğerli bilgileri içeren geçmiş buluşmalarımızı ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz.Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 6. ve 7. durağı Gaziantep veŞanlıurfa’ydı! Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Uzman Dr. Ender Saraç bebeklerinbilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü PelinAydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. Bebeğinizin ayına göre bilişsel gelişimi için hemen tıklayın.Annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 AdımdaÇocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi.Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerimize bebeğinin gelişimi ile ilgili bilgi almak, merak ettiği tüm soruları uzman konuşmacılarımıza sormak isteyen tüm anne ve babaları bekliyoruz :) (Sponsorlu içerik)

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Ebru Cündübeyoğlu, cep telefonu uygulaması ile efekt verdiği fotoğrafını "Sakin ol champ efektli" notuyla Instagram'da paylaştı.

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Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan 'sıfır makyaj' modasına oyuncu Sedef Avcı da uydu.

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Avcı, fotoğrafını "İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya,üzerinde yaşamaya değer.Ne olursa olsun... Sabahattin Ali" notu ile paylaştı.

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Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Yasemin Özilhan, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Yasemin Özilhan'ın 'karantina kiti ile bakım zaman' notuyla paylaştığı fotoğraf yaklaşık 70 bin beğeni aldı.

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Oyuncu Ceyda Kasabalı, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kasabalı fotoğrafın altına "Şapka takmayı çok özlemiştim. Sonra dedim ki 'evde niye takmıyorum ki?' Bak bak pırıltıya bak! Iq'ya bak" notunu düştü.

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Demet Akalın, kızı Hira’yla Instagram’ın canlı yayınında Survivor izledi. Okan Kurt ise başka odadan şarkıcıya bağlandı. Hira yayında annesiyle kendisine filtreler uyguladı. Akalın siyah beyaz yayın yapmasıyla ilgili “Makyajsız görünmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.

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Berfu Yenenler, geçtiğimiz yıl Eser Yenenler ile nikah masasına oturmuş, ekim ayında da oğlu Kuzey'i dünyaya getirmişti.

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Berfu Yenenler, doğum kilolarından hızla kurtuldu. Yenenler, spor sonrası çekilen sıfır makyaj fotoğrafını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Karantina günlerinde ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Özdemir fotoğrafını "Güneşi gülüşüme nasıl sığdıramamışımdır' notu ile paylaştı.

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Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Gonca Vuslateri de modaya uydu...

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Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını "Karantina sabahlarında uyanışlarımın saçma sapan görüntüsüne şiir yazarak uyuyorum. Ey yarın! Nasıl bir duruş bu. Kaç ihanetini gördüm.. gözümün içine baka baka yaktığın.. yine de insan bir ümitleniyor,saatini sana göre ayarlıyor.. kıymet bil. Kıymet. Güzel rüyalar görün. Sarıldım" notu ile paylaştı.

29UYANIR UYANMAZ
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UYANIR UYANMAZ

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Öykü Kareyel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Uyanır uyanmaz fotoğraf çeken Öykü Karayel, fotoğrafın altına "Günaydın gençler" notunu düştü.

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#evdekal çağrısına uyan ve sokağa adım atmayan popçu Derya Uluğ, ev pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Uluğ, fotoğrafın altına 'Günaydın' notunu düştü.

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Sosyal medyada makyajsız pozlarını paylaşan ünlüler kervanına Ebru Gündeş de katıldı. Ünlü şarkıcı"Kısa bir tatil arası" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.

INSTAGRAM

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Takipçileri Gündeş'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Senin o önüne düşen saçlarına kurban" mesajını yazarken bir diğeri "İçte ve dışta güzelsiniz. Günümü aydınlatıyorsunuz" notunu yazdı. br>
INSTAGRAM

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Corona virüs önlemleri nedeniyle evden dışarı çıkmayan Defne Samyeli, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

35REHAVET GÜNLERİ
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'REHAVET GÜNLERİ'

Samyeli, fotoğrafının altına "Atalet ve rehavet günleri" notunu düştü.

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Karantina günlerini evde eşi Hazer Amani ile yemek videoları çekerek geçiren Sıla, sıfır makyaj modasına uydu.

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Sıla, fotoğrafını "Bugün pembe" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayan Merve Özbey, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Özbey, fotoğrafının altına "Özledik gezmeyi dolaşmayı sarılmayı kucaklaşmayı sevdiklerimizle iki sohbetin belini kırmayı..." notunu düştü.

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Magazin dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evden çıkmıyor. Oyuncu Gizem Karaca, ev hayatını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Gizem Karaca "Daha önce izin günlerinde dinlendiğimizi sanıyorduk ama asıl şimdi dinleniyoruz" dedi.

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Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Hadise, Kadınlar Günü'nde sıfır makyaj fotoğrafını sayfasında yayınladı...

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Hadise, fotoğrafına "Filtre yok, makyaj yok... Sadece ben ve kendime güvenim" notunu düştü.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

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Ev eşyaları satan bir mağazaya uğrayan oyuncu, kısa bir alışveriş turunun ardından AVM'den ayrıldı.

Nur Fettahoğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

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Oyuncu Pınar Karaman da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.

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Karaman, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

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İrem Sak Akmerkez’deydi. Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.

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Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”

Deniz BOY

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İrem Sak'tan çok konuşulacak açıklamalar...

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Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

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AVM’de kısa bir tura çıkan Müjde Ar, alışveriş sonrası sevenleriyle fotoğraf çektirip, sohbet etti. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan usta oyuncunun sıfır makyaj hali dikkatlerden kaçmadı.

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Burçin Terzioğlu, önceki gün Akmerkez’deydi. Ünlü oyuncu, başrolü Engin Altan Düzyatan’la paylaştığı “Kurşun” dizisinin erken final yapmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

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“Söylenecek çok bir şey yok. Hayırlısı. Şu an dinleniyorum. Ama kendimi nadasa bırakmak gibi bir durumum yok. Güzel bir proje gelirse hemen başlayabilirim.”

Burçin Terzioğlu'nun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı...

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Şarkıcı Sertab Erener (55) İstanbul Havalimanı’nda aracını beklerken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şoke olan Erener, kendisini makyajsız görüntüleyen muhabirleri yanına çağırıp demediğini bırakmadı. (SAYİT DURMAZ)

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Sertab Erener, “Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce gelip benden fotoğraf isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni de hemen” diyerek muhabirlere bağırdı.

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Sertab Erener'i sokak ortasında çıldırtan olay!

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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi.

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Dere'nin makyajsız ve salaş hali dikkat çekti.

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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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56 yaşındaki Suden'in fotoğrafı beğeni topladı.

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'Makyajsız fotoğraf' modasına son uyan isim Gökçe Bahadır oldu.

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Gökçe Bahadır, fotoğrafı 'günaydın' notuyla Instagram'da paylaştı...

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Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise 'makyajsız ünlüler' kervanına katıldı.Hadise'nin kısa sürede 200 bin beğeni alan bu paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar'dan yeni fotoğraf geldi.

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Avşarkızı, dış sonrası çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

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Ünlüler arasında yaygınlaşan 'Makyajsız fotoğraf' modasına son uyan isim oyuncu Bergüzar Korel oldu.

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Tatile çıkan Bergüzar Korel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

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20 Nisan'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren Pelin, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Akil, fotoğrafa "Çocukları uyutup ayaklarını uzatmanın mutluluğunda bir anne" notunu düştü.

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Ünlüler arasında yayılan 'sıfır makyaj fotoğraf' modasına Demet Akalın da uydu...

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Akalın, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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2016 Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, Instagram'daki kusursuz fotoğraflarıyla dikkat çekiyor.

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Kraliçe önceki gün Nişantaşı'nda makyajsız görüntülendi. Sosyal medyadaki haliyle pek ilgisi yoktu.

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Buse, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşk sonrasında magazin gündemine gelmişti.

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Makyajsız fotoğraf modasına oyuncu Hazar Ergüçlü de uydu.

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Ergüçlü, sıfır makyaj halini 'gerçek' notuyla Instagram'da paylaştı.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozunu Instagram'da paylaştı, olay oldu. Bir ayrıntı ise hayranlarını çok sevindirdi.

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36 yaşındaki iki çocuk annesi Büyüküstün'ün takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevirdiğini gizlemedi. Takipçileri "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.

Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını" diye görüş bildirdi.

Güzel oyuncunun bu pozu sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.

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Makyajsız fotoğraf modasına Beren Saat de uydu...

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Yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Saat'in fotoğrafına yorum yağdı.

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Gökçe Bahadır, Nişantaşı Amerikan Hastanesi çıkışı objektife takıldı.

Cenker TEZEL

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Şapka ve güneş gözlüğü takan Bahadır, “Rutin kontrol” dedikten sonra hızlı adımlarla City’s’e geçti, bir kozmetik mağazasına girip makyaj yaptırdı.

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına en son Derya Uluğ dahil oldu. Ünlü şarkıcı bu fotoğrafını, 'makyajsız ve çilli' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'her halinizle güzelsiniz Derya Hanım' yorumları yapıldı.

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Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

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Hilal Altınbilek'in makyajsız hali dikkat çekti.

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Yıldız Tilbe, önceki gün İstinyepark'taydı.

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Kendisini görüntüleyen muhabirlere poz veren Yıldız Tilbe, makyajsız hali ile dikkat çekti.

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Bensu Soral 'makyajsız fotoğraf' modasına uydu ve ev halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

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Soral fotoğrafa "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu düştü.

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Hande Subaşı da makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafının altına "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notunu düştü.

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Oyuncu Damla Yılmaz da makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.

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Yılmaz, duş sonrası makyajsız fotoğrafını "Ve geri döndüm" notuyla paylaştı.

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Oyuncu Demet Özdemir, makyajsız fotoğraf modasına uydu.

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Özdemir, sıfır makyaj halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Oyuncluktan şarkıcılığa geçiş yapan ve bir süredir yurtdışında olan Serel Yereli, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Muhabirleri görünce panik olan Yereli, makyajsız yüzünü elindeki A4 kağıdı ile kapatmaya çalıştı.

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Burcu Biricik önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

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Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

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Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü dansçının bu esprili paylaşımı çok konuşuldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)

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Orhon'un bu esprili paylaşımlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.

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Merve Sevi de makyajsız bir pozunu Instagram'da paylaştı.

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Sevi, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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Kadın dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özge Özpirinçci makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.

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32 yaşındaki Özge Özpirinçci, Instagram hesabından bu fotoğrafını "Saçımdaki beyazlar ve ben" notuyla paylaştı

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Sosyal medyada makyajsız ve filtresiz selfie paylaşma modasına Ziynet Sali de uydu.

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Ünlü şarkıcı, önceki gün aynadaki yansımasını çekip “No makeup (makyajsız) selfie... İyi geceler olsun” notuyla Instagram’a yükledi.

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Oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Kobal'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

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Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla mavi tura çıkan güzel oyuncu makyajsız halini sevenleriyle paylaştı.

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Kobal'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü!

Fotoğraflar - Instagram

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