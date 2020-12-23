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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 14:01 | 

Sıfır makyaj Burcu Esmersoy

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Bir restorandan paket yemek siparişi veren Esmersoy, pandemi döneminde en çok zorlandığı konunun yemek olduğunu söyledi.

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“Bizim evde yemek pişmiyor.” diyerek espri yapan Esmersoy, “Spor yaptığım için yiyip içtiğime dikkat ediyorum. Şimdi toplantım vardı. Onun için arada salata yiyim dedim” şeklinde konuştu. Esmersoy, bu dönemde karbonhidrat ve tatlıdan uzak durmaya çalıştığını ifade etti.

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Yılbaşı planları sorulan ünlü sunucu, “Plan yapmayı pek tavsiye etmiyorum. Ne olacağımız belli değil. Zaten çokta bir şey yapar biri değilim. Televizyon seyrederek, arkadaşlarım ile Zoom’da görüşerek yeni yıla girmeyi düşünüyorum” dedi.

4SIFIR MAKYAJ BURCU
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SIFIR MAKYAJ BURCU

Kişisel bakımına çok dikkat eden Esmersoy'un makyajsız hali dikkat çekti.

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Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yollarını ayıran oyuncu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la bir küs bir barışık devam eden ilişkilerini noktalayan Serenay Sarıkaya, tatilin keyfini çıkarıyor. Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sarıkaya, son olarak makyajsız fotoğraflarıyla dikkat çekti.

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Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ayrılık yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.

9MAKYAJSIZ ŞEBNEM
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MAKYAJSIZ ŞEBNEM

48 yaşındaki Şebnem Ferah’tan makyajsız, filtresiz doğal paylaşım geldi...

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Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.

11ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR
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ARADA UNUTTUKLARIM VARDIR

Ünlü sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ’un paylaştığı fotoğraf olay oldu.
Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını paylaştı. Bir çok takipçisi Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcının "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yazması ünlü sunucuyu çok kızdırdı.

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Hemen cevap veren Pınar Altuğ " Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazdı.

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Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Tekipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Farkettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

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Yeni sezonda setlere dönmeye hazırlanan oyuncu Hatice Şendil, uykudan uyanınca çektiği sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sıfır makyaj Aslı Enver fotoğrafın altına "Ne güzel demiş canım Sertab. Uzanmışım kumsala" notunu düştü...

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Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı..

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Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.

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Ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj fotoğraf modasına popçu Gülşen de uydu... Ünlü şarkıcı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Zaman zaman estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkan Gülşen, 'dudaklarımda müdahale yok' dedi.

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Seda Bakan makyajsız, filtresiz, fotoşopsuz bir fotoğrafını paylaştı. Yüzünde yalnızca güneş koruyucu vardı. Takipçileri "Anne olduktan sonra daha bir güzelleştiniz" diye yazdı.

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2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren ve tüm vaktini çocuğuna ayıran Bakan "Leyla için koşturmaktan, uykusuz kalmaktan hiç şikayetçi değilim. Bu huzur ruhuma, cildime yansıdı" dedi.

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Ebru Cündübeyoğlu, cep telefonu uygulaması ile efekt verdiği fotoğrafını "Sakin ol champ efektli" notuyla Instagram'da paylaştı.

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Ünlüler arasında hızla yaygınlaşan 'sıfır makyaj' modasına oyuncu Sedef Avcı da uydu.

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Avcı, fotoğrafını "İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya,üzerinde yaşamaya değer.Ne olursa olsun... Sabahattin Ali" notu ile paylaştı.

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Karantina günlerini evinde ailesiyle geçiren Yasemin Özilhan, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Yasemin Özilhan'ın 'karantina kiti ile bakım zaman' notuyla paylaştığı fotoğraf yaklaşık 70 bin beğeni aldı.

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Oyuncu Ceyda Kasabalı, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kasabalı fotoğrafın altına "Şapka takmayı çok özlemiştim. Sonra dedim ki 'evde niye takmıyorum ki?' Bak bak pırıltıya bak! Iq'ya bak" notunu düştü.

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Demet Akalın, kızı Hira’yla Instagram’ın canlı yayınında Survivor izledi. Okan Kurt ise başka odadan şarkıcıya bağlandı. Hira yayında annesiyle kendisine filtreler uyguladı. Akalın siyah beyaz yayın yapmasıyla ilgili “Makyajsız görünmek istemiyorum” açıklamasını yaptı.

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Karantina günlerinde ünlüler arasında yaygınlaşan sıfır makyaj modasına oyuncu Demet Özdemir de uydu. Özdemir fotoğrafını "Güneşi gülüşüme nasıl sığdıramamışımdır' notu ile paylaştı.

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Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan Gonca Vuslateri de modaya uydu...

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Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını "Karantina sabahlarında uyanışlarımın saçma sapan görüntüsüne şiir yazarak uyuyorum. Ey yarın! Nasıl bir duruş bu. Kaç ihanetini gördüm.. gözümün içine baka baka yaktığın.. yine de insan bir ümitleniyor,saatini sana göre ayarlıyor.. kıymet bil. Kıymet. Güzel rüyalar görün. Sarıldım" notu ile paylaştı.

33UYANIR UYANMAZ
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UYANIR UYANMAZ

Öykü Kareyel, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Uyanır uyanmaz fotoğraf çeken Öykü Karayel, fotoğrafın altına "Günaydın gençler" notunu düştü.

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#evdekal çağrısına uyan ve sokağa adım atmayan popçu Derya Uluğ, ev pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Uluğ, fotoğrafın altına 'Günaydın' notunu düştü.

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Sosyal medyada makyajsız pozlarını paylaşan ünlüler kervanına Ebru Gündeş de katıldı. Ünlü şarkıcı"Kısa bir tatil arası" notuyla bu fotoğrafını paylaştı.

INSTAGRAM

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Takipçileri Gündeş'in bu pozuna beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisi "Senin o önüne düşen saçlarına kurban" mesajını yazarken bir diğeri "İçte ve dışta güzelsiniz. Günümü aydınlatıyorsunuz" notunu yazdı. br>
INSTAGRAM

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Defne Samyeli, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

39REHAVET GÜNLERİ
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'REHAVET GÜNLERİ'

Samyeli, fotoğrafının altına "Atalet ve rehavet günleri" notunu düştü.

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Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Hadise, Kadınlar Günü'nde sıfır makyaj fotoğrafını sayfasında yayınladı...

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Hadise, fotoğrafına "Filtre yok, makyaj yok... Sadece ben ve kendime güvenim" notunu düştü.

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Oyuncu Pınar Karaman da sıfır makyaj fotoğraf modasına uydu.

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Karaman, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

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İrem Sak Akmerkez’deydi. Makyajsız görüntülenen oyuncu, gülerek “Makyaj yapmadan çıkmak benim suçum” dedi.

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Uzun süredir hayatında kimse olmayan Sak, hayalindeki erkeğin nasıl biri olduğu sorulunca önce “Hayatıma girecek kişi, insan olsun, dünya vatandaşı olsun yeter. Daha doğrusu nefes alsın yeter. Tek kriterim bu” diye espri yaptı, ardından şöyle konuştu: “Sevgiliye muhtaç değilim. Beni benden daha çok mutlu edebilecek biri olursa olur.”

Deniz BOY

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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

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57 yaşındaki Suden'in fotoğrafı beğeni topladı.

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'Makyajsız fotoğraf' modasına son uyan isim Gökçe Bahadır oldu.

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Gökçe Bahadır, fotoğrafı 'günaydın' notuyla Instagram'da paylaştı...

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar'dan yeni fotoğraf geldi.

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Avşarkızı, dış sonrası çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

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Hazar Ergüçlü, sıfır makyaj halini 'gerçek' notuyla Instagram'da paylaştı.

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, makyajsız pozunu Instagram'da paylaştı, olay oldu. Bir ayrıntı ise hayranlarını çok sevindirdi.

INSTAGRAM

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38 yaşındaki iki çocuk annesi Büyüküstün'ün takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevirdiğini gizlemedi. Takipçileri "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.

Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını" diye görüş bildirdi.

Güzel oyuncunun bu pozu sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.

INSTAGRAM

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Oyuncu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi.

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Hilal Altınbilek'in makyajsız hali dikkat çekti.

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Bensu Soral 'makyajsız fotoğraf' modasına uydu ve ev halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı...

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Soral fotoğrafa "Makyajsız, ojesiz, dağınık... Genelde böyleyim!" notunu düştü.

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Oyuncu Damla Yılmaz da makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına katıldı.

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Yılmaz, duş sonrası makyajsız fotoğrafını "Ve geri döndüm" notuyla paylaştı.

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Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü dansçının bu esprili paylaşımı çok konuşuldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

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Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)

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Orhon'un bu esprili paylaşımlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.

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