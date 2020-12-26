Sıfır araca sopayla zarar verdi

Bilecik'te psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Çağrı Gül, sopayla, 13 gün önce alınan park halindeki cipin camlarını ve farlarını kırdı, kaportasını yamulttu. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişiye, “Arayın polisi gelsin, teyze kimse sahibi gelsin, ara polisi” diye seslenen Gül, gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Aracında büyük maddi hasar oluştuğunu ifade eden Gurbet Alış Cin, “Adapazarı’ndan sıfır aldık. Aracı mahvetmiş. Emniyetten alkollü olduğunu söylediler. Aramızda herhangi bir husumetimiz de yoktu. Tanıyorum kendisini” dedi.