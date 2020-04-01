Sıfır araba aldı, başına gelmeyen kalmadı

“Hataların giderilebileceğini söylüyor bayi ama bana yardımcı olmuyor”



Yıkım, aracı aldığı günden bu yana sıkıntılarının devam ettiğini belirterek, “İlk aldığımda göğüslükten ses geliyordu. Buradaki bayi bütün sıfır araçların yaptığını belirtti. Başka yerlere soruyorum yok diyorlar. Daha sonra İzmir’e giderek düzelttik. Bu seferde gürültü vitesten gelmeye başladı. Sıfır araç almışım neden olsun ki? Şaftı değiştirdiler arızalı olduğu için demek ki var bir sıkıntı. Diğer illerde ki distribütörleri arıyorum. Hepsi diyor ki; 'Gel aracını 4 saat bırak, sıkıntısız bir şekilde al git.' Videoları gönderiyorum onlara, bu hataların giderilebileceğini söylüyorlar. Ama bayi buna yanaşmıyor ve bana yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı.