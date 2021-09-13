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HaberlerGündem Haberleri'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a geliyorlar
GeriGündem 'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a geliyorlar
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Gündem
Muhammed Sami MARAL/ MUŞ (DHA)
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 11:17 | 

'Şifalı' sanılan pis suyu içmek için Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a geliyorlar

Muş'ta böbrek taşını erittiği ve şifalı olduğu iddia edilen suyun mikrop saçtığı tespit edilmesine rağmen, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gelenler içmeye devam ediyor. Muş Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıfat Somay "Muş'ta, böbrek taşını erittiği iddia edilen ve halk arasında şifalı olarak bilinen suyun, aslında mikrop ürettiği yapılan analizlerde saptanmıştır" dedi.

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