Ayrılık acısı hafızayı sildi: Aldatmadan sonraki 6 haftayı hiç hatırlamıyorum
Onlar 2000'lerin ilk yarısında büyük bir aşk öyküsünün kahramanıydı. Hatta evlenip hayatlarının geri kalanını birlikte geçirme kararı bile almışlardı.
Splash News
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Fakat sonra hiç beklenmedik bir gelişme oldu: Ayrıldılar. Üstelik de yıllarca konuşulan bir aldatma skandalının ardından. İşte o ilişkinin ve ayrılığın üzerinden yıllar geçtikten sonra kahramanlardan biri o dönem yaşadıklarını anlattı.
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Jude Law ile Sienna Miller, 2000'li yılların ilk yarısında büyük bir aşkın kahramanıydılar. Birlikte oynadıkları Alfie adlı filmin setinde tanışan Law ve Miller birbirlerine aşık oldular.
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Sienna Miller ve Jude Law ilk olarak 2004 yılında birlikte olmaya başladılar. Sonra çift, 2005 yılında nişanlandı. Bir yıl sonra da yollarını ayırdılar.
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Bunun nedeni de Law'ın, nişanlısı Miller'ı eski eşi Sadie Frost'tan olan çocuklarının bakıcısıyla aldatmasıydı. Law bunu itiraf ettikten sonra Miller ondan ayrıldı.
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Sienna Miller, bu ayrılığın hayatını nasıl etkilediğini The Daily Beast'e verdiği bir röportajda anlattı. 38 yaşındaki Miller, 'dadı skandalı'nın da ondan sonra gelen ayrılığın da kendisi için çok ağır olduğunu itiraf etti.
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Miller, o olayların ardından yaşadığı altı haftaya dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
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Sienna Miller, hafızasının, o dönemi bloke ettiğini söyleyerek " O dönemde buluştuğum arkadaşlarımı bile hatırlamıyorum" diye ekledi.
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Miller, kamuoyuna bütün ayrıntılarıyla yansıyan bu tür bir ayrılığın ardından, yataktan yalnız başına çıkmanın ve her akşam 800 kişinin karşısında durmanın böyle bir durumda istenecek en son şey olduğunu belirtti.
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Jude Law ve Sienna Miller, aradan geçen yıllar içinde birbirlerini unutamadılar. 2009'da yeniden bir araya geldiler. İlişki bu kez de yürümedi ve 2011 yılında yollarını kesin olarak ayırdılar.
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Sienna Miller, Tom Sturridge ile evlendi ve bir kız çocuk sahili oldu. Law da şu sıralar Phillipa Coan ile evli.