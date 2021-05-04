Gündem Yalın ONAT - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL(DHA) Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 13:18 | 04 Mayıs 2021 - 13:18

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sivrisinekler ortaya çıktı! 'Aslında ciddi sorun' dedi ve uyardı

İstanbul'da bahar aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekler birçok ilçede görülmeye başladı. Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz , özellikle kapanma sürecinde evde olanlara Batı Nil Ateşi uyarısı yaptı. Hüseyin Yılmaz, "Avrupa'da 2014'ten beri ciddi enfeksiyonlar oluşturuyor. Aslında ciddi sorun. Vatandaşlar özellikle evlerinin pencerelerini sivrisineklerin geçemeyeceği tarzda yapsınlar. Sivrisinek kovucular koysunlar bulundukları yerlere. Mümkün olduğu kadar sivrisineklerin bizi ısırmasını engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Prf. Dr. Yılmaz ayıca, "Koronavirüsün sivrisineklerinden bulaşmadığını bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur" dedi.