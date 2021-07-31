Sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den haritalı hava durumu uyarısı! İşte 1 Ağustos il il hava tahminleri
Hava sıcaklıkları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında nem oranının da artmasıyla beraber bunaltıcı sıcaklar etkili olurken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Sıcaklık haritasını paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yağış bekleniyor. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte, MGM raporuna göre 1 Ağustos il il hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Günlük hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2
SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre aşırı sıcaklar, gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımlandı. Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3
Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.
Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 26°C, 38°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 35°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 23°C, 38°C Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 24°C, 36°C Az bulutlu ve açık
5
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 39°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 42°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 40°C Az bulutlu ve açık
6
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 38°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 41°C Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 34°C Az bulutlu ve açık
7
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 34°C Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 31°C Az bulutlu ve açık
8
BATI KARADENİZ Az bulutlu ve açık, Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 32°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 29°C Az bulutlu ve açık
9
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 19°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 30°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
10
DOĞU ANADOLU Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 30°C Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey ve doğusu ile yarın (Pazar) öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C Parçalı bulutlu
VAN 16°C, 27°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
11
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.