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Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 19:57 | 

Sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji'den haritalı hava durumu uyarısı! İşte 1 Ağustos il il hava tahminleri

Hava sıcaklıkları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında nem oranının da artmasıyla beraber bunaltıcı sıcaklar etkili olurken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Sıcaklık haritasını paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek. Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yağış bekleniyor. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek? İşte, MGM raporuna göre 1 Ağustos il il hava durumu tahminleri.

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Günlük hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre aşırı sıcaklar, gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Sıcaklık haritası da paylaşılırken, bugün Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40, Akdeniz'de 41, Ege'de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımlandı. Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3

Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

5

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

6

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 10°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

7

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

8

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, Sinop çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde kuzey ve doğusu ile yarın (Pazar) öğleden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu

VAN 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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