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Sıcaklar ne zaman bitecek 2023? Havalar ne zaman serinleyecek? Eyyam-ı Bahur sıcakları için yeni uyarı!

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#Sıcaklar Ne Zaman Bitecek#Eyyam-I Bahur#Havalar Ne Zaman Serinleyecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 00:12

Sıcak hava yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Eyyam-ı Bahur olarak bilinen hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Öte yandan son hava durumu tahminlerine göre Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'da sağanak yağış görülecek. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte, MGM il il son hava durumu tahminleri...

1/4Sıcaklar ne zaman bitecek 2023 Havalar ne zaman serinleyecek Eyyam-ı Bahur sıcakları için yeni uyarı

Ülke genelinde görülen eyyam-ı bahur sıcakları devam ediyor. Ağustos başında ülke genelinde yükselen hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaz aylarının en sıcak ve boğucu sıcaklarını ifade eden eyyam-ı bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlerle adlandırılıyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, havalar ne zaman serinleyecek? İşte, ayrıntılar.

2/4HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK

HAVALAR NE ZAMAN SERİNLEYECEK?

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, hafta başından sonra kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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3/4HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4/4EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NASIL OLUR?

Eski bir inanışa göre, bu sıcak günlerin Büyük Köpek Takımyıldızı'nda bulunan Sirius çift yıldızıyla bir bağlantısı vardı. Antik Yunan ve Antik Roma kültürlerinde de yaygın olan bu inanış nedeniyle bu günler Latince dies caniculares olarak anılmaktaydı. Çağdaş Avrupa dillerinde bu terimden türeyen adlar hâlen kullanılmaktadır. (İngilizce: Dogdays, Almanca: Hundstage gibi...) Türkçe'de kullanılan eyyam-ı bahur terimi kullanılırlığını büyük ölçüde yitirmiş olup, bunun yerine cehennem sıcakları, Afrika sıcakları gibi terimler kullanılmaktadır.

Eyyam-ı bahur günleri kalp ve göğüs hastalıkları olanlar için riskli dönemlerdir. Orman yangınları başlayabilir. Enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabilir. 2000'li yıllarda, Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına bağlı sağlık sorunlarından her yıl on binlerce kişi yaşamını yitirmiştir

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#Sıcaklar Ne Zaman Bitecek#Eyyam-I Bahur#Havalar Ne Zaman Serinleyecek

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