Siber Zeka Bilgi Yarışması sonuçları ne zaman açıklanır?

SİBER ZEKA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Yarışmaya ilkokul öğrencileri 20-23 Ekim, ortaokul öğrencileri 24-27 Ekim ve lise öğrencileri 28-31 Ekim'de siberzeka.cbddo.gov.tr adresinden giriş yaparak katılabiliyorlar.



siberzeka.cbddo.gov.tr sayfasında her eğitim kademesi için siber güvenlik konularını kapsayan 10 soruluk eğlenceli bir test bulunmaktadır. En çok doğru cevabı en kısa sürede veren her kademeden öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Değerlendirme sonunda kazanan öğrenciler, okul ve sınıf bilgileri ile beraber Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.