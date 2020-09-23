Siber saldırı nedir, ne demek? MEB’den EBA ile ilgili siber saldırı açıklaması
Siber saldırı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi. Peki siber saldırı nedir, ne demek? İşte merak edilen soruların yanıtları
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1
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Siber saldırı gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 22 Eylül Salı günü EBA’da yaşanan teknik soruna ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, siber saldırılara uğradığı açıklandı. Siber saldırı DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor.
SİBER SALDIRI NEDİR?
Sibernetik kökeninden gelen siber terimi, ilk olarak 1958 yılında, canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. İnterneti anlatan sanal âlem ve siber âlem kavramlarının ikisi de doğru birer önermedir.
2
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İnternet, iletişim yöntemi açısından siber, yarattığı ortam açısından sanaldır. Siber saldırı ise DDOS başta olmak üzere farklı yollarla internet üzerinden yapılan saldırılara deniyor. Örneğin yüzlerce, binlerce ve hatta on binlerce bilgisayarın birleşip tek bir sistemi hedef almasıyla DDOS saldırısı meydana geliyor ve pek çok internet sitesi geçici de olsa erişime kapanabiliyor.
3
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MEB’DEN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 22 Eylül Salı günü EBA’da yaşanan teknik soruna ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, yeni dönem açılışı ile çok yüksek düzeyde kullanım trafiğine ulaşan EBA'nın, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kaldığına ve hizmet kalitesinin etkilenebildiğine işaret edildi.
Açıklamada, ‘Yeni dönem açılışı ile çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür.’ denildi.