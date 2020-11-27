Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti

ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR? Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir.