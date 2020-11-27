Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra’ya yerleşti
2006 yılında ‘Süperstar’ şarkısıyla Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Londra’ya yerleşti.
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YENİ BİR HAYAT
Ankara Antlaşması ile İngiltere’de yaşamayı seçen ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla artık Londra’da yaşayacağını duyurdu.
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LONDRA'LI OLDUM
"Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londra'lı oldum.Banka, ev, okul,şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim."
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ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR?
Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir.
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UZAK ÜLKELERDE YENİ HAYATLAR
Önce hayranları kısa bir tatile çıktıklarını düşündü. Oysa gerçek bambaşkaydı. Onlar Türkiye'de sahip oldukları şanı ve şöhreti geride bırakıp çok uzaklarda yepyeni hayatlara başlamışlardı. İşte bir dönem magazin dünyasına damgasını vuran o ünlülerin uzak ülkelerdeki yeni hayatları.
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Esra Akkaya da bir dönem dizilerin vazgeçilmez yıldızlarından biriydi. Önce Bodrum'a taşındı sonra da oğlu Can'la birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya.
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Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'ye sadece oğlu Can için gitmediğini anlattı. Akkaya "Kendim için de geldim buraya. Başka bir ülkede neler yapabileceğimi görmek istedim" diye anlattığı bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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Esra Akkaya, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaşadığı şehirde atölye çalışmaları vermeye başlayacağını duyurdu.
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Yaprak Dökümü dizisi sayesinde hafızalara kazınan Tolga Karel, bir dönem hem yaptığı işlerle hem de çalkantılı özel hayatıyla ilgi odağı olmuştu. Sonra bir karar verdi ve ABD'ye yerleşti.
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Uzun süre hayranları ondan haber alamadı. Sonra şaşırtan gerçek ortaya çıktı. ABD'de turizm işine giren Karel, bu alanda başarılı olamayınca tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
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ABD'de evlenip baba olan Karel, uzaklarda kendine İstanbul'dakiyle ilgisi olmayan yeni bir hayat kurdu.
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Yeşilçam'ın 80'li yıllarına damgasını vuran bir oyuncu Tolga Savacı. Türk sinemasının en yakışıklı aktörlerinden biri olarak hafızalarda yer eden Savacı, bugün 56 yaşında ve sinemanın uzağında.
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Hem de tahminlerden çok daha uzağında. Uzun zamandır Amerika’nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen’le birlikte yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika’da işe çevirdi.
Türkiye’de özellikle 1990’lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıdı.
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Savacı, ABD'de klasik araçların mekanik tamiratlarını yapan bir şirkete sahip.
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Bir dönem ekranların en tanınmış yüzlerinden biriydi Leyla Bilginel. Sonra beklenmedik bir karar aldı ve oğluyla birlikte uzaklara, Bali adasına taşındı.
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Bilginel geçen yıl yakalandığı bir hastalığın tedavisi için Türkiye'ye getirilmişti. İyileştikten sonra tekrar Bali'ye döndü.
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Bilginel zaman zaman gelip Türkiye'deki ailesinin ve dostlarını görüyor. Tatil yapıp tekrar Bali'ye dönüyor.