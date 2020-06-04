Sibel Bilgiç: Kanseri yendim

Sibel Bilgiç, iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e, müzik direktörlüğü ve düzenlemesi Alper Atakan'a ait yeni şarkısı 'Diyemedim' in klibi için kamera karşına geçti. Bilgiç, klip çekimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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ÇOCUK İSTİYORUM...
İki yıl önce evlenen Sibel Bilgiç "Bir çocuğum olsun çok istedim. Olmadı, olamadı. Kısmet. Allah nasip etsin inşallah" dedi.
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ZOR GÜNLER GEÇİRDİM...
2008 yılında gırtlak kanseri teşhisi nedeni ile tedavi gören Sibel Bilgiç 'e sağlık durumu sorulduğunda ise "Çok şükür başında yakalamıştık. Tedavi süreci geçirdim. Şuan hiçbir sorun yok. Allah kimseye göstermesin. Şifa bekleyenlere de Yaradan’ımdan şifa diliyorum." diye konuştu.
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DEMET VE HANDE'Yİ BEĞENİYORUM
Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonumdan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi. Bilgiç, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki; kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim... Yeni nesili çok şanslı buluyorum" dedi.