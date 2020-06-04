Sibel Bilgiç: Kanseri yendim

DEMET VE HANDE'Yİ BEĞENİYORUM Sibel Bilgiç, kendi jenerasyonumdan Demet Akalın ve Hande Yener 'i beğendiğini söyledi. Bilgiç, "Demet Akalın'ın şarkı seçimleri ve başarısı beni çok mutlu ediyor. Hele ki; kızı ile onları görünce çok mutlu oluyorum. Yeni jenerasyondan da Aleyna Tilki, Simge ve Edis favorim... Yeni nesili çok şanslı buluyorum" dedi.