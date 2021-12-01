Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi? Kripto para piyasaları Shiba Inu'yu izliyor!

Shiba Inu nedir, ne zaman kuruldu?

Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.