Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi? Kripto para piyasaları Shiba Inu'yu izliyor!
Şaka olarak piyasaya sürülen ve herhangi bir amaca hizmet etmeyen Shiba Inu yükselişiyle gündemde. Shiba Inu yüzde 20'nin üzerinde prim yaptı. Koronavirüs pandemisinin etkisini yeniden artırmasıyla birlikte Kripto Para piyasalarında Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası yerini düşüşe bırakmıştı. Peki, Shiba coin ne kadar oldu, neden yükseldi?
Shiba Inu ekim ayının son günlerinde ani bir yükseliş göstermiş, daha sonra ise aralıksız olarak düşüş göstermeye başlamıştı. Uzun süredir düşüş eğiliminde olan Shiba Inu, kasım ayının son günlerinde yeniden zirveye tırmanmaya başladı.
Shiba Inu nedir, ne zaman kuruldu?
Shiba Inu, aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.