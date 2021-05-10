SHIB nedir? Shiba Coin ne zaman, saat kaçta Binance'de olacak? Tarih belli oldu
Kripto para piyasasına ilgi devam ederken Binance, inovasyon alanında son zamanların popüler kripto parası Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurdu. Ünlü kripto para borsası Binance’ten yapılan açıklamada, SHIB’in inovasyon alannda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi. Peki, SHIB nedir? Shiba Coin (SHIB) zaman çıkacak?
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Ticaret hacmi bakımından sektörün en büyük ismi olan Binance, bugünden itibaren SHIBA INU (SHIB) ile işlem yapılabileceğini duyurdu. Binance’ten yapılan açıklamada, SHIB’in İnovasyon Alanı’nda yer alacağı ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem göreceği bildirildi.
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Yapılan açıklamaya göre işlemler, bugün TSİ 14.00’te başlatılacak.
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SHİB NEDİR?
SHIB, resmi internet sitesinde “kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi” olarak tanımlanıyor. SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor.