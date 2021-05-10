SHIB nedir? Shiba Coin ne zaman, saat kaçta Binance'de olacak? Tarih belli oldu

SHİB NEDİR? SHIB, resmi internet sitesinde “kendiliğinden oluşan merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi” olarak tanımlanıyor. SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor.