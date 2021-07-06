Shawn Mendes ve Camila Cabello, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı

İki ünlü genç şarkıcı bu kutlama için Karayip adalarında bir tatile çıktı.
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TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Sevgilisine olan aşkını itiraf etmek için yıllarca beklediğini itiraf eden Mendes; sosyal medya sayfasında sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını " Mutlu yıllar bebeğim" notuyla paylaştı. Mendes'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLADI
Düet yaptıkları şarkının klibi için birlikte kamera karşısına geçen Cabello ve Mendes, o dönemden bu yana büyük bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, "Senorita" adlı şarkının klibinde birbirlerine aşık olan ama kavuşamayan iki sevgiliyi canlandırıyordu.
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AYAĞINI ÖPERİM!
Camila Cabello ile Shawn Mendes ile kelimenin tam anlamıyla benzerine filmlerde rastlanabilecek bir aşkın kahramanları. Koronavirüs karantinası sırasında Instagram sayfasında sevgilisinin ayağını öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mendes "Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum" mesajını yazmıştı. Bu paylaşım da çiftin takipçileri arasında uzun uzun konuşulmuştu.
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AŞKINI İTİRAF ETMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞ
Müzik dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızları arasında yer alan Camila Cabello ile Shawn Mendes, uzun süredir aşklarıyla da konuşuluyor. Hatta Mendes, bir röportajda Cabello'ya olan aşkını ona ifade etmek için tam beş yıl beklediğini itiraf etmişti. Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıkladı. Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu.
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REDDEDİLMEKTEN KORKMUŞ
Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım." Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.