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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 10:48 | 

Shawn Mendes ve Camila Cabello, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı

Gösteri dünyasının genç aşıkları Camila Cabello ile Shawn Mendes, ilişkilerinin ikinci yılını kutluyor.

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1AŞT TATİLİ

AŞT TATİLİ

İki ünlü genç şarkıcı bu kutlama için Karayip adalarında bir tatile çıktı.

2TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Sevgilisine olan aşkını itiraf etmek için yıllarca beklediğini itiraf eden Mendes; sosyal medya sayfasında sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını " Mutlu yıllar bebeğim" notuyla paylaştı. Mendes'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

3AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLADI

AŞKLARI BİR ŞARKIYLA BAŞLADI

Düet yaptıkları şarkının klibi için birlikte kamera karşısına geçen Cabello ve Mendes, o dönemden bu yana büyük bir aşk yaşıyor. Ünlü çift, "Senorita" adlı şarkının klibinde birbirlerine aşık olan ama kavuşamayan iki sevgiliyi canlandırıyordu. 

4AYAĞINI ÖPERİM

AYAĞINI ÖPERİM!

Camila Cabello ile Shawn Mendes ile kelimenin tam anlamıyla benzerine filmlerde rastlanabilecek bir aşkın kahramanları. Koronavirüs karantinası sırasında Instagram sayfasında sevgilisinin ayağını öperken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mendes "Ayağını öperim, çünkü seni seviyorum" mesajını yazmıştı. Bu paylaşım da çiftin takipçileri arasında uzun uzun konuşulmuştu.

5AŞKINI İTİRAF ETMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞ

AŞKINI İTİRAF ETMEK İÇİN BEŞ YIL BEKLEMİŞ

Müzik dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızları arasında yer alan Camila Cabello ile Shawn Mendes, uzun süredir aşklarıyla da konuşuluyor. Hatta Mendes, bir röportajda Cabello'ya olan aşkını ona ifade etmek için tam beş yıl beklediğini itiraf etmişti. Access Hollywood'a konuşan 22 yaşındaki Mendes, Camila Cabello'ya onu sevdiğini söyleyebilmek için tam beş yıl beklediğini açıkladı. Mendes "Sevdiğiniz kadına bunu söylemek çok fazla cesaret gerektiriyor" diye konuştu.

6REDDEDİLMEKTEN KORKMUŞ

REDDEDİLMEKTEN KORKMUŞ

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım." Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes. 

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