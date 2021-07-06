Shawn Mendes ve Camila Cabello, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı

REDDEDİLMEKTEN KORKMUŞ Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam beş yıl boyunca onun beni reddedeceği korkusunu yaşadım." Shawn Mendes, bu kadar uzun süre kendisini durduran şeyin Camila Cabello tarafından reddedilmek olduğunu da bu röportajda itiraf etti. Cabello'ya olan aşkını açıklamaya kendini hazır hissetmek için "beş yıl ısınma süresi" geçirdiğini de esprili bir dille anlattı Shawn Mendes.