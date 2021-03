Ünlü oyuncu Sharon Stone: Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi

HAYATININ EN ZOR DÖNEMİ Rol aldığı Temel İçgüdü filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, hayatına dair travma yaratıcı bir gerçeği yıllar sonra satırlara döktü. Şu anda 63 yaşında olan Stone, hatıralarının yer aldığı The Beauty of Living Twice adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin küçücük birer çocukken, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı.