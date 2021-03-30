Ünlü oyuncu Sharon Stone: Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi

O SAHNENİN PERDE ARKASINI ANLATTI Sharon Stone'un kitabından çarpıcı bir bölümde Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokap attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.