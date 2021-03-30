Ünlü oyuncu Sharon Stone: Büyükannem bizi odaya kilitler, büyükbabam da taciz ederdi
Beyazperdenin ünlü oyuncu, küçücük çocukken başına gelen korkunç bir olayı anlattı. Kitabında bu olaya yer veren ünlü yıldız, hem ablasının hem de kendisinin büyükbabaları tarafından tacize uğradığını satırlara döktü.
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HAYATININ EN ZOR DÖNEMİ
Rol aldığı Temel İçgüdü filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, hayatına dair travma yaratıcı bir gerçeği yıllar sonra satırlara döktü. Şu anda 63 yaşında olan Stone, hatıralarının yer aldığı The Beauty of Living Twice adlı kitapta, hem ablasının hem de kendisinin küçücük birer çocukken, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı.
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'BÜYÜKANNEM KAPIYI KİLİTLERDİ'
Sharon Stone, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.
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ÖLDÜĞÜNDE NELER HİSSETTİĞİNİ DE ANLATTI
Sharon Stone kitabında, büyükannesinin kendisiyle ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla birlikte bir odaya kilitlediğini, bunun ardından da büyükbabası Lawson'ın kendilerini taciz ettiğini satırlara döktü kitabında. Stone, büyükbabası öldüğü zaman neler hissettiğini de anlattı.
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ÖLDÜKTEN SONRA RAHATLADI
Stone, büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.
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'ABLAM HER ŞEYİ ANLADI'
Stone o anları "Kelly'ye (ablası) baktım ve o anladı. Kelly o sırada 11 yaşındaydı ve hepsi bitti" diye yazdı Stone.
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KİTABINDA ÇARQICI AÇIKLAMALAR YER ALIYOR
Sharon Stone, daha önce de kendisini şöhrete kavuşturan Temel İçgüdü (Basic Instinct) filminin yapımcıları ve yönetmeniyle ilgili benzer şikayetlerde bulunmuştu. Hollywood'un ünlü yıldızlarından Sharon Stone, sektörde yaşadığı deneyimleri The Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı. Kısa bir süre önce 63 yaşına giren Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #metoo hareketine de katıldı bu şekilde.
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'ROL ARKADAŞIMLA BİRLİKTE OLMAYA ZORLANDIM'
Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti.
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REDDEDİNCE YÖNETMEN BİR DAHA ÇALIŞMADI
Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.
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O SAHNENİN PERDE ARKASINI ANLATTI
Sharon Stone'un kitabından çarpıcı bir bölümde Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokap attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.
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YÖNETMENE SUÇLAMA
Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi.Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi."
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YÖNETMEN İDDİALARI YALANLADI
Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.
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O FİLMLE ŞÖHRETİ BULDU
Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel içgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu. Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.
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İKİNCİ FİLMDE DE OYHADI
Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.