Ünlü oyuncu kitabında itiraf etti: Bir yapımcı rol arkadaşımla ilişkiye girmemi istedi

'KİMYALARIN UYUMU İÇİN' Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti. Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.