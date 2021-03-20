Ünlü oyuncu kitabında itiraf etti: Bir yapımcı rol arkadaşımla ilişkiye girmemi istedi
Hollywood'un ünlü yıldızlarından Sharon Stone, sektörde yaşadığı deneyimleri The Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı. Kısa bir süre önce 63 yaşına giren Stone, yapımcı Harvey Weinstein'ın kadınlara yönelik tacizlerine karşı Hollywood'da başlatılan #metoo hareketine de katıldı bu şekilde.
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PERDE ARKASINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
34 yaşındayken rol aldığı Basin Instinct (Temel İçgüdü) filmiyle bir anda yıldızlaşan Sharon Stone, sinema sektöründe kapalı kapılar ardında yaşananları da kitabında anlattı. Kariyeri boyunca karşılaştığı taciz olaylarını açık yüreklilikle gözler önüne serdi.
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'KİMYALARIN UYUMU İÇİN'
Sharon Stone, adını vermediği bir yapımcının, filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı. Ünlü oyuncu yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti. Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.
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BİR ALINTI DA ÜNLÜ DERGİDE YAYINLANDI
Sharon Stone'un kitabından çarpıcı bir bölümde Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokap attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.
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SEÇENEK TANINMADI
Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi.Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi."
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YÖNETMEN KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU
Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.
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SİNEMANIN BİR DÖNEMİNE DAMGA VURDU
Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel içgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu.
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İHTİRASLI İLİŞKİ
Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.
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İKİNCİSİ DE ÇEKİLDİ
Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu. Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.