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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 11:19 | 

Sharon Stone, Babasını Mevlânâ’yla andı

ABD’li ünlü yıldız Sharon Stone babasının ölüm yıldönümünde ilginç bir paylaşım yaptı.

Instagram, Backgrid USA, Backgrid UK

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Instagram hesabında siyah bir zemin üzerine İngilizce “Tutulsun istiyorsan aç ellerini - Rumi” yazan Stone kaybettiği babasına Mevlânâ’nın sözüyle gönderme yaptı. Altına da “Kalbimde bir mum yaktı Joseph Stone. Beni dürüst kılan sensin” notunu düştü.

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Sharon Stone'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda mesaj geldi. Birçok takipçisi, ünlü yıldızın, babasını her gün gururlandırdığını belirtti.

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Paylaşıma, Mevlana'yı öven ve onun dizelerinin evrenselliğini anlatan yorumlar da yapıldı.

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Stone'un babası Joseph William Stone, 1930 yılında dünyaya geldi. 12 Aralık 2009'da kanser ve parkinson hastalığıyla mücadelesini kaybetti. Hayata veda ettiğinde 79 yaşındaydı.

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Pennsylvania'nın Polk şehrinde doğan Joseph William Stone, hayatının çoğunu Meadville'de geçirdi. Hevesli bir golfçü, avcı ve balıkçıydı.

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Dorothy Stone ile ölümüne kadar süren 60 yıla yakın evliliğinden Michael, Sharon, Kelly ve Patrick adlı çocukları dünyaya geldi.

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