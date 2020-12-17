Sharon Stone, Babasını Mevlânâ’yla andı

Instagram hesabında siyah bir zemin üzerine İngilizce “Tutulsun istiyorsan aç ellerini - Rumi” yazan Stone kaybettiği babasına Mevlânâ’nın sözüyle gönderme yaptı. Altına da “Kalbimde bir mum yaktı Joseph Stone. Beni dürüst kılan sensin” notunu düştü.