Shakira çocukları büyüttü

BENİ KIZ ARKADAŞI OLARAK GÖRSÜN İSTİYORUM Shakira bu konuda bir röportajda şunları söylemişti: "Gerçeği söylemem gerekirse evlilik beni korkutuyor. Onun beni "karısı" olarak görmesini istemiyorum. Beni kız arkadaşı olarak görmesini istiyorum."