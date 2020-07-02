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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 11:43,

Shakira çocukları büyüttü

Müzik dünyasının ünlü yıldızı Shakira, futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki oğlu Milan ve Sasha'yı iyice büyüttü. Fotoğraf: Mega, Backgrid USA

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1PLAJDA GÜZEL BİR GÜN
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PLAJDA GÜZEL BİR GÜN

Shakira, sevgilisi Pique ile birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentinde iki oğlunu da alıp plaja gittiği sırada görüntülendi.

2SÖRF KIYAFETLERİ
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SÖRF KIYAFETLERİ

Bir sörf kıyafeti giyen 43 yaşındaki Shakira, 7 yaşındaki Milan ve 5 yaşındaki Sasha ile birlikte denize girdi. Şarkıcının iki çocuğunun da sörf kıyafeti giydiği görüldü. 

3NEŞELİ SAATLER
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NEŞELİ SAATLER

Ünlü şarkıcı, bir sörf tahtasını da alıp iki oğluyla birlikte denizde uzun süre vakit geçirdi. Milan ve Sasha'nın plajda geçirdikleri bu anlardan keyif aldıkları görüldü.

42011 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER
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2011 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER

Shakira ile 33 yaşındaki futbol yıldızı Gerard Pique, 2011 yılından bu yana birlikteler.

5MILAN VESASHA
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MILAN VESASHA

Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak nitelendirilen Pique ile Shakira'nın iki oğlu bulunuyor.

6BİRİ 7, DİĞERİ 5 YAŞINDA
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BİRİ 7, DİĞERİ 5 YAŞINDA

Henüz evlenmeyen Pique ve Shakira, iki çocuklarına kendi soyadlarını verdi. Çiftin ilk oğlu Milan Pique Mubarak 2013 yılında, Sasha Pique Mubarak da 2015 yılında dünyaya geldi.

7SHAKIRA EVLENMEK İSTEMİYOR
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SHAKIRA EVLENMEK İSTEMİYOR

Bir süre önce aralarının kötü olduğu iddiaları ortaya atılsa da çiftin birlikteliği sürüyor. Bunca yıllık beraberliğe ve iki çocuğa rağmen neden evlenmedikleri ise merak konusu.

8BENİ KIZ ARKADAŞI OLARAK GÖRSÜN İSTİYORUM
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BENİ KIZ ARKADAŞI OLARAK GÖRSÜN İSTİYORUM

Shakira bu konuda bir röportajda şunları söylemişti: "Gerçeği söylemem gerekirse evlilik beni korkutuyor. Onun beni "karısı" olarak görmesini istemiyorum. Beni kız arkadaşı olarak görmesini istiyorum."

9ZOR ZAMANLAR
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ZOR ZAMANLAR

2017 yılında depresyona giren ve sesini yitirme tehlikesiyle karşılayan Shakira, o dönemi de Pigue'nin desteğiyle atlattı.

1010 YAŞ FARK
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10 YAŞ FARK

Shakira ile Gerard Pique arasında 10 yaş bulunuyor. Shakira, 2 Şubat 1977 doğumlu. Eşi ise ondan 10 yıl sonra dünyaya geldi.

1110 YIL SONRA AYNI GÜN
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10 YIL SONRA AYNI GÜN

Bu noktada ilginç bir durum da söz konusu. Gerard Pique ise 2 Şubat 1987'de dünyaya geldi. Yani çift, 10 yıl arayla aynı gün doğdu.

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