Shakira çocukları büyüttü

Müzik dünyasının ünlü yıldızı Shakira, futbolcu Gerard Pique ile birlikteliğinden dünyaya gelen iki oğlu Milan ve Sasha'yı iyice büyüttü. Fotoğraf: Mega, Backgrid USA
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PLAJDA GÜZEL BİR GÜN
Shakira, sevgilisi Pique ile birlikte yaşadığı İspanya'nın Barcelona kentinde iki oğlunu da alıp plaja gittiği sırada görüntülendi.
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SÖRF KIYAFETLERİ
Bir sörf kıyafeti giyen 43 yaşındaki Shakira, 7 yaşındaki Milan ve 5 yaşındaki Sasha ile birlikte denize girdi. Şarkıcının iki çocuğunun da sörf kıyafeti giydiği görüldü.
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NEŞELİ SAATLER
Ünlü şarkıcı, bir sörf tahtasını da alıp iki oğluyla birlikte denizde uzun süre vakit geçirdi. Milan ve Sasha'nın plajda geçirdikleri bu anlardan keyif aldıkları görüldü.
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2011 YILINDAN BU YANA BİRLİKTELER
Shakira ile 33 yaşındaki futbol yıldızı Gerard Pique, 2011 yılından bu yana birlikteler.
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MILAN VESASHA
Dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak nitelendirilen Pique ile Shakira'nın iki oğlu bulunuyor.
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BİRİ 7, DİĞERİ 5 YAŞINDA
Henüz evlenmeyen Pique ve Shakira, iki çocuklarına kendi soyadlarını verdi. Çiftin ilk oğlu Milan Pique Mubarak 2013 yılında, Sasha Pique Mubarak da 2015 yılında dünyaya geldi.
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SHAKIRA EVLENMEK İSTEMİYOR
Bir süre önce aralarının kötü olduğu iddiaları ortaya atılsa da çiftin birlikteliği sürüyor. Bunca yıllık beraberliğe ve iki çocuğa rağmen neden evlenmedikleri ise merak konusu.
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BENİ KIZ ARKADAŞI OLARAK GÖRSÜN İSTİYORUM
Shakira bu konuda bir röportajda şunları söylemişti: "Gerçeği söylemem gerekirse evlilik beni korkutuyor. Onun beni "karısı" olarak görmesini istemiyorum. Beni kız arkadaşı olarak görmesini istiyorum."
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ZOR ZAMANLAR
2017 yılında depresyona giren ve sesini yitirme tehlikesiyle karşılayan Shakira, o dönemi de Pigue'nin desteğiyle atlattı.
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10 YAŞ FARK
Shakira ile Gerard Pique arasında 10 yaş bulunuyor. Shakira, 2 Şubat 1977 doğumlu. Eşi ise ondan 10 yıl sonra dünyaya geldi.
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10 YIL SONRA AYNI GÜN
Bu noktada ilginç bir durum da söz konusu. Gerard Pique ise 2 Şubat 1987'de dünyaya geldi. Yani çift, 10 yıl arayla aynı gün doğdu.