SGK primi ne kadar? 2022 SGK primi hesaplama

Sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.



Genel Sağlık Sigortası primini ödeyecek gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.