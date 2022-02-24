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SGK faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte 0 faizle TOKİ konut kredisi başvuru şartları

#Konut Kredisi#Toki#Sgk

SGK faizsiz konut kredisi başvuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ülke genelinde alt ve orta gelir grubuna yönelik konutları, modern kentleşme ile hayata geçiren TOKİ'nin kampanyalı konut satışı için SGK'ya yoğun ilgi başladı. Yüksek kredili faiz oranı ve konut fiyatlarındaki artışla ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuru yapılması gerekecek. Peki, SGK faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte 0 faizle TOKİ konut kredisi başvuru şartları ile ilgili bilgiler.

1/4SGK faizsiz konut kredisi başvurusu nasıl yapılır İşte 0 faizle TOKİ konut kredisi başvuru şartları

TOKİ düşük kredili ve faizsiz konut kredisi için SGK başvuruları şartları son gelişmeler ile takip ediliyor. SGK TOKİ faizsiz konut kredisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak. Başvuru yapacak olanların belirli şartları taşımaları gerekecek.

2/4SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

SGK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunanlara “Hak Sahipliği Belgesi” ve “TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi” düzenlenmekteydi. Ancak, Kurumumuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan "Veri Paylaşımına İlişkin Protokol" gereğince, Kurumumuzdan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında aylık almakta olanların "Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Müstahaklık Bilgisi Sorgulaması" Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılmaktadır. Bu nedenle, krediden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin 3/5/2021 tarihinden itibaren Kurumumuz tarafından düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın; doğrudan T.C. Ziraat Bankası şubelerine, TOKİ kampanyalı konut satışından faydalanmak için doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T. Halk Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3/4KİMLER HAK SAHİBİ

KİMLER HAK SAHİBİ?

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların

Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin

Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

4/4KREDİDEN YARARLANACAK OLANLARIN ÖNCELİK SIRALAMASI

KREDİDEN YARARLANACAK OLANLARIN ÖNCELİK SIRALAMASI

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

a) Malulün kendisine,

b) Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,

c) Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,

ç) Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına, konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

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#Konut Kredisi#Toki#Sgk