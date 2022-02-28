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SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama

#SGK 2022#Pirim Ödemeleri#Pirim Borcu

SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi sorusu Şubat ayında merak edilen konular arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın konu hakkında yeni bir karar alıp, almadığı internette araştırılırken, geçtiğimiz yıl pandemi şartları nedeniyle ertelenen ödemelerin bu yıl ki durumu merak edildi. Peki SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi?, neden böyle bir soru gündeme geldi? İşte detaylar

1/4SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi açıklama

SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi? sorusunun cevabı kısa sürede internette merak edilen konular arasındaki yerini aldı. SGK tarafından konu hakkında duyuru yapıldı;

2/4SGK PİRİM BORÇLARI ERTELENDİ Mİ

SGK PİRİM BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle işverenlerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihi 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

3/4SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi açıklama

İşverenlerimizin sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edebilmeleri, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalmamaları açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir.

4/4SGK 2022 ödemeleri ertelendi mi Sosyal Güvenlik Kurumundan resmi açıklama

Diğer taraftan, borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerimizin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerekmektedir. (24/2/2022)Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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#SGK 2022#Pirim Ödemeleri#Pirim Borcu