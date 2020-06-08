Sezonu böyle açtı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da yaşayan ünlü sunucu Michelle Hunziker, kötü günleri geride bıraktı. Backgrid UK43 yaşındaki Hunziker, çocuklarını da alıp Varigotti kentinde tatile gitti. Sezonu açan Michelle Hunziker'in plajdaki neşesi objektiflere takıldı.Hunziker, kızları Celeste ve Sole ile denizde uzun süre neşeli vakit geçirdi. Kendilerine eşlik eden başka çocuklar ve anneleriyle birlikte dalgalarla oynayıp kumsalı neşeli kahkahalarla çınlattılar.Michelle Hunziker; kızlarının neşeli anlarını cep telefonuyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.İlk evliliğini ünlü şarkıcı Eros Ramazotti ile yapan Michelle Hunziker 2009 yılında boşandı. 2014 yılından bu yana da Tomaso Trusardi ile evli.Michelle Hunziker'in, 1998 ile 2009 arasında Ramazotti ile yaptığı evlilikten Aurora adında bir kızı bulunuyor. Şu an evli olduğu Trusardi'den de iki tane kızı var.