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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Haziran 2020 - 10:16,

Sezonu böyle açtı

Ünlü sunucu, sosyal izolasyon sonrası tatil sezonunu böyle açtı.

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Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da yaşayan ünlü sunucu Michelle Hunziker, kötü günleri geride bıraktı.

Backgrid UK

2NEŞELİ KAHKAHALAR
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NEŞELİ KAHKAHALAR

43 yaşındaki Hunziker, çocuklarını da alıp Varigotti kentinde tatile gitti. Sezonu açan Michelle Hunziker'in plajdaki neşesi objektiflere takıldı.

3DALGALARLA OYNADILAR
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DALGALARLA OYNADILAR

Hunziker, kızları Celeste ve Sole ile denizde uzun süre neşeli vakit geçirdi. Kendilerine eşlik eden başka çocuklar ve anneleriyle birlikte dalgalarla oynayıp kumsalı neşeli kahkahalarla çınlattılar.

4FOTOĞRAF ÇEKTİ
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FOTOĞRAF ÇEKTİ

Michelle Hunziker; kızlarının neşeli anlarını cep telefonuyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.

5İKİ KEZ EVLENDİ
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İKİ KEZ EVLENDİ

İlk evliliğini ünlü şarkıcı Eros Ramazotti ile yapan Michelle Hunziker 2009 yılında boşandı. 2014 yılından bu yana da Tomaso Trusardi ile evli.

6ÜÇ KIZ ANNESİ
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ÜÇ KIZ ANNESİ

Michelle Hunziker'in, 1998 ile 2009 arasında Ramazotti ile yaptığı evlilikten Aurora adında bir kızı bulunuyor. Şu an evli olduğu Trusardi'den de iki tane kızı var.

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