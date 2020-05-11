Anneden yardım eli

Ünlü yıldız ve kızı, Anneler Günü'nü plaj keyfi yaparak kutladı.
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Ünlü oyuncu ve kızı deniz sezonunu erken açtılar. Anne- kız plaja gitti. Anneler Günü kutlamasını da orada yaptı.
BACKGRID USA
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Robin Wright bir ara sörf kıyafetini giymeye çalışırken annesi Robin Wright'tan yardım eli uzandı.
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52 yaşındaki Wright, kızının sörf kıyafetini giymesine kendi elleriyle yardım etti.
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Sonra da anne- kız birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.
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Oyuncu Robin Wright ve kızı Dylan Penn, Anneler Günü kutlamasını Malibu'da plajda yaptı. İkiliye Wright'ın eşi Clement Giraudet ile Penn'in bir erkek arkadaşı eşlik etti.
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Robin Wright ile Dylan Penn, gün boyu güneşlendi ve denize girdi. Dylan Penn, bir ara köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı ve denize girdi.
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Dylan Penn, Robin Wright ile Sean Penn'in evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğundan biri. 29 yaşındaki Penn, anne ve babası gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başladı. Genç kız, aynı zamanda modellik de yapıyor.
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Robin Wright ile Sean Penn, 1996 yılında evlendiler. Çift 2010 yılında yollarını ayırdı. Wright, 2018 yılında Clement Giraudet ile evlendi.