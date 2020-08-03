Sezen Aksu Manal Koyu’ndaki villasını 6.5 milyon TL’ye satıyor

Sezen Aksu’nun son dönemde satın aldığı mülklerinden yana yüzü bir türlü gülmüyor. Aksu, sahibi olduğu ve bir dönem şair Mehmet Akif Ersoy’un da yaşadığı Beylerbeyi’ndeki evini güzellik merkezi olarak kullanması için manikürcüsüne kiraya verdiği mart ayında ortaya çıkmıştı. Haberlerin hemen ardından işyeri, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.