Sezai Karakoç’un cenazesi nereye defnedildi? Şehzadebaşı Camii nerede? İşte detaylar

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ NEREDE? Şehzadebaşı Camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Fatih ilçesinin ise Saraçhane semtinde yer alan ünlü bir tarihi camidir. Açık adresi ise ,’Kalenderhane, Şehzadebaşı Cd. No:44, 34134 Fatih/İstanbul’ şeklindedir.



Şehzadebaşı Camii'ne İstanbul'un Fatih ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte Saraçhane tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda toplu taşıma ile de ulaşım oldukça kolaydır.



Şehzadebaşı Camii mimarı Mimar Sinan'dır. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bir camidir.