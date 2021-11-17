Sezai Karakoç’un cenazesi nereye defnedildi? Şehzadebaşı Camii nerede? İşte detaylar
Sezai Karakoç’un cenazesi bugün defnedilecek. Usta edebiyatçı Sezai Karakoç’un vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Dün hayata veda eden usta şair, yazar ve fikir adamının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Peki, Sezai Karakoç’un cenazesi nereye defnedildi? Şehzadebaşı Camii nerede?
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Sezai Karakoç’un cenazesinin nereye defnedileceği belli oldu. Hayata veda eden ilk eserleri 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da yayımlanan usta edebiyatçının cenazesi mimarı Mimar Sinan olan Şehzadebaşı Camisine defnedilecek. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bir camidir. İşte detaylar
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SEZAİ KARAKOÇ’UN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLDİ?
88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
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ŞEHZADEBAŞI CAMİİ NEREDE?
Şehzadebaşı Camii İstanbul'un Fatih ilçesindedir. Fatih ilçesinin ise Saraçhane semtinde yer alan ünlü bir tarihi camidir. Açık adresi ise ,’Kalenderhane, Şehzadebaşı Cd. No:44, 34134 Fatih/İstanbul’ şeklindedir.
Şehzadebaşı Camii'ne İstanbul'un Fatih ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte Saraçhane tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda toplu taşıma ile de ulaşım oldukça kolaydır.
Şehzadebaşı Camii mimarı Mimar Sinan'dır. Bu cami Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bir camidir.