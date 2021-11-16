Sezai Karakoç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? Şair Sezai Karakoç'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
Sezai Karakoç hayatını kaybetti. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ölüm haberi edebiyat ve siyaset dünyasını da yasa boğdu. Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran’da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1950'li yıllarda kaleme aldığı, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" ile okuyucunun kalbinde taht kurmuştu. Okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle Türk Edebyatı'nda önemli yer edinen Sezai Karakoç'un hayatı vefatının ardından gündeme geldi. Peki, Sezai Karakoç kimdir kaç yaşında neden vefat etti? İşte, Şair Sezai Karakoç'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Sezai Karakoç ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un 88 yaşında hayata veda ettiği açıklandı. Peki, Sezai Karakoç kimdir? İlk şiir kitabı Körfez 1959’da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelediği Diriliş’i çıkarmaya başladı. İşte birçok başarılı esere imza atan Sezai Karakoç’un hayatı
Sezai Karakoç ile ilgili yapılan açıklamada hayatını kaybettiği duyuruldu. 22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Diriliş şairi ustası Sezai Karakoç’un hayatını kaybettiğini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından duyurdu. Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Muştusu, Yitik Cennet gibi birçok esere imza atmıştır.
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SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunmaktadır.
22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.
Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.
Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu'yu gezdi ve yöre halkını yakından tanıdı. İstanbul'da diriliş dergisini kurdu. Ardından siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başlamış oldu.1990 yılında kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl olmuştur. Ardından 2007 yılında kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu.