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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 16:26 | 

Sezai Aydın kimdir, hastalığı neydi? Sanat dünyasını üzen ölüm haberi

Ses sanatçısı Sezai Aydın'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmişti. Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, Sezai Aydın kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?

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Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde dünyaya geldi. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlendi.
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Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
3NEDEN ÖLDÜ

NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.
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