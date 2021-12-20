Sezai Aydın kimdir, hastalığı neydi? Sanat dünyasını üzen ölüm haberi
Ses sanatçısı Sezai Aydın'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Sezai Aydın, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlenmişti. Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Peki, Sezai Aydın kimdir, hastalığı neydi, neden öldü?
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 15 Şubat 1952 tarihinde dünyaya geldi. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmeleriyle ünlendi.