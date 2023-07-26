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SEYYANEN ZAM YATTI MI? 2023 memura seyyanen zam farkı ne zaman yatacak? 8077 lira zam farkı ödeme tarihi son durum!

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#Seyyanen Zam Ne Zaman Yatacak#Memura Zam Farkı Yattı Mı#Memur Maaşı Ne Zaman Yatar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 19:45

Seyyanen zam farkı ödeme tarihi 2023 milyonlarca memurun gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM tatile girmeden önce memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış sağlandı. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat, zabıta, bekçi, itfaiye eri gibi kamu çalışanlarının maaşlarına seyyanen zam farkının yatırılacağı tarih için beklentiler yoğunlaştı. Peki, memura seyyanen zam yattı mı, memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7SEYYANEN ZAM YATTI MI 2023 memura seyyanen zam farkı ne zaman yatacak 8077 lira zam farkı ödeme tarihi son durum

Memura seyyanen zam farkı ne zaman yatar, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı netlik kazandı. Memur maaş zammı oranı yüzde 17.55 enflasyona ek olarak seyyanen 8077 lira olarak belirlendi. Temmuz ayının ortaları geride kalırken memurlar maaş ödeme tarihlerini gündemine aldı. Peki, memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/7SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

SEYYANEN ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı ifade edildi.

Memur maaşı ödemeleri ise her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başladı.

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3/7MEMUR MAAŞ FARKLARI BU AY YATACAK MI

MEMUR MAAŞ FARKLARI BU AY YATACAK MI?

Memurların 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki farkları ile 8.077 TL seyyanen zammı ise ilerleyen günlerde ek bordorlarla memur maaşlarına yansıtılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

4/7SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLECEK

SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLECEK?

Seyyanen Zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı da o kadar artar.

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5/7SEYYANEN ZAM NE KADAR

SEYYANEN ZAM NE KADAR?

Memurların maaşında, seyyanen 8 bin 72 liralık zamla ocak ayına göre ortalama yüzde 74 artış sağlanacak. Ayrıca Kurumlar Vergisi 5 puan artırılırken, araç sahiplerinden de bu yıla özgü bir kez ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak.

6/7SEYYANEN ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

SEYYANEN ZAMLI MEMUR MAAŞI TABLOSU

Genel Müdür 1/4 49 bin 780 lira

Şube Müdürü 4/1 27 bin 151 lira

15/1 Memur 21 bin 376 lira

Memur 9/1 22 bin 925 lira

Öğretmen 9/1 22 bin 840 lira

Öğretmen 1/4 26 bin 641 lira

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7/7SEYYANEN ZAM YATTI MI 2023 memura seyyanen zam farkı ne zaman yatacak 8077 lira zam farkı ödeme tarihi son durum

Kaymakam 1. sınıf 4/1 33 bin 980 lira

Başkomiser 8/1 29 bin 133 lira

Başkomiser 3/1 32 bin 613 lira

Polis Memuru 8/1 29 bin 512 lira

Polis Memuru 11/1 27 bin 372 lira

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