SEYYANEN ZAM YATTI MI? 2023 memura seyyanen zam farkı ne zaman yatacak? 8077 lira zam farkı ödeme tarihi son durum!

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Seyyanen zam farkı ödeme tarihi 2023 milyonlarca memurun gündeminde yer almaya devam ediyor. TBMM tatile girmeden önce memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL’lik bir artış sağlandı. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat, zabıta, bekçi, itfaiye eri gibi kamu çalışanlarının maaşlarına seyyanen zam farkının yatırılacağı tarih için beklentiler yoğunlaştı. Peki, memura seyyanen zam yattı mı, memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.