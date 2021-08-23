Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam hakkında açıklama
Seyyanen zam gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. Memur zammı ile ilgili yapılan görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı ve açıklamasında konu hakkında bilgi verdi. Peki, seyyanen zam nedir?
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Seyyanen zam ile ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk.’ dedi. İşte tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelen seyyanen zam hakkında bilgiler ve Bakan Bilgin’in açıklaması
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SEYYANEN ZAM NEDİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. Açıklamasında, 'Seyanen zam talebi vardı. Karşılama konusunda yaptığımız pazarlıkları dikkate aldığımız zaman sosyal uzlaşmadan çok ekonomik soruna dönüşmemesi için başka öneride bulunduk. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesini doğrudan 2 milyon sendika üyesi olan çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 lira yaptık. Sözleşme bu süreç içerisinde tamamlanacaktır.' dedi.