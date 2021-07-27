Seyyanen zam nedir, kimlere verilir?

Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Yapılan açıklamalarla birlikte seyyanen zammın ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, seyyanen zam ne demek? Kimlere seyyanen zam verilir?
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Kamu işçilerine yapılması beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan seyyanen zam teriminin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar.
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SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.