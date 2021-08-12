Seyyanen zam toplu sözleşmeler kapsamında yeniden gündeme geldi. Kamu işçilerine yapılması beklenen zam dolayısıyla sıklıkla kullanılan seyyanen zam teriminin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kamu işçileri farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabiliyorlar. Peki, Seyyanen zam ne demek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Seyyanen zam nedir sorusu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gündeme geldi. Seyyanen zam teklifiyle beraber seyyanen kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan seyyanen zam ve seyyanen kelimesi eşit anlamına geliyor. Peki, seyyanen zam ne demek, nedir? İşte, seyyanen zam hakkında ayrıntılı bilgiler.
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SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
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Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.