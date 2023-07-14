Seyyanen zam bir kerelik mi, her ay mı verilecek? Seyyanen zam her ay mı verilir? TBMM'den geçti!

Memur maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Memurlar bu yıl enflasyonun yanı sıra seyyanen zam da alacak. En düşük Memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü. Seyyanen zam her ay yatacak mı? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılmaya başlandı. Memurların maaşları ile ilgili görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüyor. Peki, Seyyanen zam bir kerelik mi yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…