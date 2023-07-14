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Seyyanen zam bir kerelik mi, her ay mı verilecek? Seyyanen zam her ay mı verilir? TBMM'den geçti!

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#Seyyanen Zam#Seyyanen Zam Bir Kerelik Mi#Memur Zammı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 15:47

En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran, memura 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Seyyanen zam her ay mı verilir? sorusu da bu olaylar birlikte merak edilip araştırılmaya başlandı. Seyyanen zam konusu ile ilgili kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Türkiye gündeminin en çok konuşulan ve takip edilen konuları arasına memurlara ve emeklilere yapılan zamlar yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Görevdeki memurlar, 2023’ün temmuz ayında maaşlarını yüzde 17.55 zamlı alacak, zamlı maaşlarının üzerine de 8 bin 77 lira seyyanen zam eklenecek. Peki, Seyyanen zam her ay verilecek mi, bir kere mi yatacak?

1/5Seyyanen zam bir kerelik mi, her ay mı verilecek Seyyanen zam her ay mı verilir TBMMden geçti

Memur maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Memurlar bu yıl enflasyonun yanı sıra seyyanen zam da alacak. En düşük Memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde seyyanen net 8 bin 77 TL artış öngörüldü. Seyyanen zam her ay yatacak mı? sorusu da bu sebeple merak edilip araştırılmaya başlandı. Memurların maaşları ile ilgili görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüyor. Peki, Seyyanen zam bir kerelik mi yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar…

2/5SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI

SEYYANEN ZAM BİR KERELİK Mİ, HER AY YATACAK MI?

Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. Seyyanen zam bir kerelik olmayacak. Her ay düzenli olarak memurların maaşları seyyanen zamlı şekilde yatacak.

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3/5ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK

ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

4/5Seyyanen zam bir kerelik mi, her ay mı verilecek Seyyanen zam her ay mı verilir TBMMden geçti

Kabul edilen teklifle; en düşük memur aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.

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5/5Seyyanen zam bir kerelik mi, her ay mı verilecek Seyyanen zam her ay mı verilir TBMMden geçti

Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 lira seyyanen Zam verilecek. Memur maaşları 15 Temmuz tarihinde ödeniyor. Ancak Zamlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama henüz gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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