Seyreltilmiş eğitim modeli nedir? Bakan Selçuk'tan seyreltilmiş eğitim sistemi açıklaması
Seyreltilmiş eğitim modeli ne demek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış durumuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından değerlendirme yapan Selçuk, "Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek." dedi. Seyreltilmiş eğitim modeli okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi anlamına geliyor. İşte, ayrıntılar...
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Seyreltilmiş eğitim modelinin anlamı, son dakika açıklamaların ardından gündeme geldi. Uzaktan eğitim, online eğitim sistemiyle ilgili bilgilerin paylaşılmasıyla seyreltilmiş eğitim modelinin anlamı öğrenci ve veliler tarafından sorgulanmaya başlandı. Seyreltilmiş eğitimde, örneğin 40 dakika olan ders saatlerinin 30 dakikaya çekilmesi anlamıdır. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NEDİR?
Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.
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Seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçilmesinin en önemli nedeni de okula az sayıda öğrencinin gelmesini sağlamak. Bu da aynı zamanda servis, yemekhane ve teneffüste daha az sayıda öğrencinin olması demek. Böylece sosyal mesafe daha rahat sağlanmış olacak. Öğrenciler sırayla teneffüse çıkıp, yemekhaneye gidecekler.
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BAKAN SELÇUK'TAN SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seyreltilmiş eğitim sistemiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;
21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.