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Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 07:52,

Şeyma Subaşı’yı ifşa eden bankacıya ikinci şok: Ağır cezada yargılansın

Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi Fulya A.’nın dosyası, Asliye Ceza Mahkemesi’nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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1GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti.

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Birkaç ay sonra sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

3İŞ AKDİ SONLANDIRILDI
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İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.

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Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

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