Şeyma Subaşı’yı ifşa eden bankacıya ikinci şok: Ağır cezada yargılansın

Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.