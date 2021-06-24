Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında merak edilenler
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi düşük haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi. Önceki gün hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini açıkladı. Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, düğünün ertelendiğini takipleri ile paylaşmıştı. Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Peki, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir? İşte, ayrıntılar.
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi,magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, Ibıza'da gerçekleşen törenden mutluluk pozlarını paylaşmıştı. Uzun zamandır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığını duyurmuştu. Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
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Mohammed Al Saloussi kimdir?
Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Muhammed Al Saloussi 36 yaşında. ABD’nin Florida eyaletindeki aile şirketi Alsaloussi Holding’te yöneticilik yapan Al Saloussi’nin adına kayıtlı 11 şirket bulunuyor.
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2020’de yayınlanan ‘En Zengin Araplar’ listesinde 18’inci sırada yer alan Al Saloussi’nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı.
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Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan 36 yaşındaki Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.
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Al Saloussi’nin ismi, yabancı basında Mart 2021’de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019’da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari’nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.
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Şeyma Subaşı eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt vermişti: “Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.”