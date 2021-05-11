Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli, kaç yaşında? Serveti ile gündemde
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi, evlilik haberlerinin ardından kim olduğu ile araştırılmaya başlandı. Şeyma Subaşı ile sürekli fotoğraflar paylaşan Mohammed Al Saloussi, isteme törenini de gerçekleştirdi. İki ailenin tanıştığı ve düğün için hazırlıklara başlandığı öğrenildi. Peki, Şeyma Subaşının sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, serveti ile sürekli gündeme gelen Mohammed Al Saloussi hakkında detaylı bilgiler
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Al Saloussi, magazin gündeminin odak noktasında yer almaya devam ediyor. Şeyma Subaşı, 1.5 yıl birlikte olduğu İtalyan DJ Guido Senia'dan geçen yaz ayrılmıştı. Uzun süredir Miami'de tatil yapan ve orada ev alan Subaşı, 4 Ocak tarihinde yeni sevgilisini ilk kez paylaşmıştı. Bir çocuk annesi Subaşı, paylaşımının altına da "Nazar etmeyin, bu Şeyma'nın masalı" yazmıştı.
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Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan 36 yaşındaki Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.
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Al Saloussi’nin ismi, yabancı basında Mart 2021’de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019’da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari’nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.
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Şeyma Subaşı eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi: “Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.”