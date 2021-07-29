Şeyma Subaşı'nın paylaşımı gündem oldu: "Hayat arkadaşımı özledim"

Ibiza'ya giden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Bir süre önce Mısırlı sevgilisi Alsaloussi ile yeniden barışan ve eski fotoğraflarını geri yükleyen Subaşı, bu kez ayrılığın ardından sevgilisi ile ilk pozunu verdi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılığa dayanamayıp barışmıştı.