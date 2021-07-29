Şeyma Subaşı'nın paylaşımı gündem oldu: "Hayat arkadaşımı özledim"

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mısırlı sevgilisi ile yeniden barışan Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile uzun süre sonra fotoğrafını paylaşarak "Hayat arkadaşımı özledim" notunu düştü.
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Ibiza'ya giden Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Bir süre önce Mısırlı sevgilisi Alsaloussi ile yeniden barışan ve eski fotoğraflarını geri yükleyen Subaşı, bu kez ayrılığın ardından sevgilisi ile ilk pozunu verdi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde ayrılığa dayanamayıp barışmıştı.
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"HAYAT ARKADAŞIMI ÖZLEDİM"
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barışmasının ardından ilk kez fotoğraf paylaştı. Aralarında problemleri aşan çift İbiza'da sarmaş dolaş poz verdi. Subaşı'nın paylaşımının altına, "Hayat arkadaşımı özledim" notunu düşmesi ise dikkat çekti.
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BEBEĞİNİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
Mohammed Alsaloussi’den bir bebek bekleyen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evlilik kararı atıldı. Ibiza’da romantik evlilik teklifini kabul eden Subaşı hamile olduğunu ve düğün hazırlığı yaptığını duyurmuştu. Mutluluk paylaşımlarından birkaç gün sonra bebeğini düşürdüğünü ve evlilik kararını ertelediklerini söyleyen Şeyma, sevenlerini şoke etmişti.
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YÜZÜĞÜ OLAY OLDU
Sürpriz ayrılık sonrası çok sayıda iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre Şeyma Subaşı’nın tektaşı sahte çıktı ve ayrılık kararı aldı. Bir diğer iddia ise, ‘sevgilisinin işlerinden şüphelenen Şeyma, ilişkiyi bitirdi’ yönündeydi.
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Şeyma Subaşı'nınn tektaş yüzüğünün 800 bin TL olduğu iddia edilmişti. Subaşı bu iddialar üzerine "Sevgilime söyledim Türk basınında yüzüğün 800 bin TL olduğunu yazmışlar, o da 'bari dolar yazsalarmış' şeklinde cevap verdi" demişti...
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"BÜYÜMEK BU MU DEMEK?"
Geçtiğimiz gün 31 yaşına giren Şeyma Subaşı, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.