Şeyma Subaşı'dan Dila Tarkan'a destek! Dila Tarkan kimdir?

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bu kez de yakın arkadaşı influencer Dila Tarkan paylaşımı ile dikkat çekti. Şeyma Subaşı, Şubaşı, Dila Tarkan'ın paylaştığı bir kareye, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba? Bence artık marka yüzü en olmalısın" yorumunu yaptı. Bu yorumu ardından Dila Tarkan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında, nereli merak konusu oldu. İşte Dila Tarkan hakkında merak edilenler...
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Gündemde kalan isimlerden olan Şeyma Subaşı, , bir tekstil firmasının partisine katılan Serenay Sarıkaya'ya üstü kapalı bir şekilde göndermede bulundu. Subaşı'nın yakın dostu, influencer Dila Tarkan da aynı partideydi.
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Şubaşı, Tarkan'ın paylaştığı bir kareye, "Neden sürekli aynı kişilerle kampanya yapıyorlar acaba? Bence artık marka yüzü en olmalısın" yorumunu yapmasıyla birlikte, Dila Tarkan bir anda merak konusu oldu.
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Peki, Dila Tarkan kimdir, ne iş yapıyor? İşte Dila Tarkan hakkında merak edilenler...
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DİLA TARKAN KİMDİR?
Ünlü isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Dila Tarkan, ünlü markalara stil danışmanlığı yapmaktadır.
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Henüz 15 yaşındayken Vancouver'a taşınan Dila Tarkan, üniversite öğrenimine London College of Fashion'da başladı ve Parsons New School of Design'da devam etti. Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın içerisinde olan isimlerle yakın arkadaş olan Dila Tarkan, Eser Yenenler ardından Hakan Sabancı ile anıldı.