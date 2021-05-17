Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ateş başında!
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dünya turuna çıkan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bali, Dubai ve son olarak da Ibiza’ya giden Subaşı’nın romantik pozları dikkat çekti.
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Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı Milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıklamıştı. Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı romantik paylaşımıyla dikkat çekti.
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Ibiza'da romantik bir akşam geçiren çift o anları ölümsüzleştirdi. Sevgilisiyle ateş başında poz veren Subaşı romantik anlarını Instagram'da "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak. Kalbimin derinliklerinde hissediyorum" notuyla paylaştı.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da tebrik mesajları yazıldı.
Sevgilisiyle mutlu bir hayat sürdüren Şeyma Subaşı gelen eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti:“Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.”
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Barışma tatili
Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir yıl önce evini bastığı ve sosyal medyada küfürler ederek ayrıldığı Gökhan Göz’le barıştı.
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Çift barışmanın ardından birlikte Göcek’te tatile çıktı. Saraçoğlu ve Göz önceki gün de plajda el ele objektife takıldı. (Ali KESER)
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Görenleri şaşırttı
Sosyal medya hesabına koyduğu yeni fotoğrafında photoshop’la belini çok incelttiği iddiasıyla takipçileri tarafından eleştirilen Naz Elmas önceki gün Göcek’te görüntülendi.
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İş insanı eşi Erol Özmandıracı ile 3 aydır teknelerinde tatil yapan oyuncu, deniz sonrası duş alırken objektife takıldı. Elmas’ın sosyal medyadaki karesinin aksine kilolu hali dikkat çekti. ( Ali KESER)