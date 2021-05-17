Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ateş başında!

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara çok sayıda da tebrik mesajları yazıldı.



Sevgilisiyle mutlu bir hayat sürdüren Şeyma Subaşı gelen eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti:“Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo.”