Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı! İlk açıklama geldi

Ayrılık haberlerini doğrulayan Subaşı 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.
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Subaşı geçtiğimiz aylarda cemiyet dünyasından tanınan Mehmet Germiyanlıgil ile paylaştığı fotoğraf sonrası aralarında çıkan aşk haberlerine ise sitem etti.
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'Mehmet Germiyanlıgil abim olur, 15 yaşından beri tanırım, abim ve sevdiğim bir insan olmasa neden resim koyayım ki, her resmini paylaştığım kişiyle aşk haberi mi olacak, benim zaten erkek arkadaşım çoktur, erkek muhabbetini de severim. Beni 10 erkek, bir tek ben olarak sohbet ederken de görebilirsiniz' dedi.
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Subaşı çok gürültü olduğu için Çeşme’deki evini polisin bastığı iddialarını da yalanladı. 'Benim evim yok ki baskın olsun genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım, benden sonra oldu ise onu bilmiyorum, benim evim yok ki baskın olsun' açıklamasını yaptı..
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Uzun zamandır aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Guido Senia karantina döneminin bir kısmını İstanbul'da birlikte geçirmişti..