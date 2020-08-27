Şeyma Subaşı ve Guido Senia ayrıldı! İlk açıklama geldi

Subaşı çok gürültü olduğu için Çeşme’deki evini polisin bastığı iddialarını da yalanladı. 'Benim evim yok ki baskın olsun genelde otelde ya da arkadaşımın evinde kalırım, benden sonra oldu ise onu bilmiyorum, benim evim yok ki baskın olsun' açıklamasını yaptı..