Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi barıştı

Benim zaten 3 kızım var Hera Aslan önceki akşam Rika Cihangir’de sahneye çıktı. Ozan Doğulu’yla ilişki yaşayan şarkıcı, evlilik sorusuna şöyle yanıt verdi: “3.5 yıldır beraber yaşıyoruz. Evli sayılırız. Nikâh konusunu hiç gündeme getirmedik. Zaten hayat arkadaşıyız.” “Ozan bana devamlı ‘eşim’ diyor, ben ona ‘eşim’ diyorum. Çocuk yapmak için de illa evliliği beklemem. Şimdi bunu söyledim diye insanlar beni yanlış anlayabilir ama ben çocuk düşünmüyorum. Benim zaten üç kızım var. Ozan’ın çocukları benim de kızlarım sayılır.” (Sayit DURMAZ)