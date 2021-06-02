Şeyma Subaşı hamile mi?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.