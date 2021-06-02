Şeyma Subaşı hamile mi?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu iddia edildi. İddialara göre, ikinci kez nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, 3 aylık hamille. Son zamanlarda Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarında elinin karnında olması "hamile mi?" sorularına neden oldu.
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Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı bir kez daha gündem oldu. Sevgilisinin jestlerini sosyal medyadan paylaşan Şeyma Subaşı'nın eli göbeğindeki fotoğrafları hamilelik söylentilerine ve sorularına neden oldu.
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Günaydın yazarı Bülent Cankurt, "Doğrusunu benden öğrenin" diyerek Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koydu.
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Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düşmüştü:
Düğün için yapılacaklar listesi Önce konuklar Aman Tanrım çok heyecanlıyım
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Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şeyma Subaşı için özel jet bulamayınca bir yolcu uçağını tüm biletlerini alarak kapatan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bir kez daha sevgilisinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Miami’yi çok seven ve yılın büyük bölümünü orada geçiren Şeyma Subaşı için 3.5 milyon dolar değerinde ev alan Alsaloussi, cömert hediyeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.